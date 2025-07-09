Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Yönelik Protesto Müdahalesi ve Ses Kaydı Skandalı

Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in Temmuz 2024'teki kamu kontenjanı protestolarında can kaybıyla sonuçlanan sert müdahaleye izin verdiği ileri sürüldü.

Mart ayında internete sızdırılan ses kaydının incelendiği BBC haberinde, Hasina'nın protestoculara karşı "öldürücü silah kullanma" ve "(protestocuların) görüldüğü yerde vurulması" yetkisini polise verdiği öne sürüldü.

BBC'nin olaya dair yürüttüğü çalışmada, uzmanlar, sızdırılan ses kaydını inceledikten sonra kayıtta herhangi bir oynama olmadığını ve konuşmanın yapay zeka tarafından üretilmiş olma olasılığının son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Haberde, Bangladeş Kriminal Daire Başkanlığının da sızdırılan kayıttaki sesin Şeyh Hasina'nın sesiyle eşleştiğini teyit ettiği aktarıldı.

Olayla ilgilenen savcılar da söz konusu ses kaydını, insanlığa karşı suçlamalarla gıyaben yargılanan Hasina'ya karşı açılan davada kritik kanıt olarak sunmayı planladıklarını açıkladı.

Öte yandan Hasina'nın partisi Avam Birliği'nin sözcüsü, Hasina'ya yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Sözcü, ses kaydında "yasa dışı kast" veya "orantısız güç kullanmaya" yönelik herhangi bir ifade geçmediğini savundu.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararının sonucunda ülkede temmuz ve ağustos ayında öğrencilerin başını çektiği protestolar gerçekleşmişti.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirmesiyle protestolara son verildiği duyurulsa da gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla tekrardan protestolara başlandı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos'ta Hindistan'a kaçmıştı.

Nobel ödülü sahibi Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.