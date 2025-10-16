Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya İdam Cezası Talebi

Bangladeş'te savcılık, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Temmuz 2024'te yapılan kamu kontenjanı protestolarındaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasını istedi.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Muhammed Tajul Islam, savcılık makamının mütalaasını mahkemeye sundu.

Islam, mütalaasında, "O, tüm suçların merkezindeydi, tüm devlet mekanizmasını bu vahşeti gerçekleştirmeye yönlendiren kişiydi." ifadesini kullandı.

"Hasina'nın emriyle gerçekleşen müdahalelerde" hayatını kaybeden her bir kişi için Hasina'nın ayrı ayrı idam cezasına çarptırılması gerektiğini belirten Islam, "Ancak bu insani olarak mümkün olmadığından, en azından tek bir idam cezası şarttır. Aksi takdirde adaletsizlik olur." ifadesini kullandı.

Islam, mütalaasında, Hasina'nın söz konusu protestolara müdahaleleri bizzat emrettiğini ve yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğunu belirtti.

ICT savcılığı, haziranda da Hasina'yı ülkede 2024'te çıkan kamuda kontenjan protestolarına yönelik şiddetli müdahalelerdeki rolü nedeniyle "insanlığa karşı suç" işlemekle itham etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.