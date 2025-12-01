Haberler

Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina ve Yeğeni Yolsuzluk Suçlamasıyla Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güncelleme:
Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve yeğeni Tulip Siddiq, yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edildi. Hasina 5 yıl, Siddiq 2 yıl hapis cezası aldı. Davanın baş şüphelisi Siddiq'in annesi ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bangladeş'te idam cezasına çarptırılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve eski İngiltere Hazine Bakanlığında Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olan yeğeni Tulip Siddiq, "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezasına mahkum edildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir mahkeme, Hasina ve yeğeni Siddiq'in hükümetin bir arazi projesiyle ilgili yolsuzluk yaptığını tespit ederek Hasina'yı 5 yıl, Siddiq'i 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dakka Özel Yargıç Mahkemesi Yargıcı Rabiul Alam, Hasina'nın başbakan olarak yetkisini kötüye kullandığını belirterek, Siddiq'in ise teyzesini etkileyerek annesi ve iki kardeşinin bir devlet projesinde arsa almasına yardım etmekten suçlu bulunduğunu söyledi.

Siddiq'in annesi Sheikh Rehana, 14 sanığın yer aldığı bu davanın baş şüphelisi olarak kabul edilmiş ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Parlamentosu'nda Londra'nın Hampstead ve Highgate bölgelerini temsil eden Siddiq, daha önce hakkındaki iddiaları reddetmiş ancak durumun hükümetin çalışmalarına zarar verme riski taşıdığını belirterek 14 Ocak'ta istifa kararı aldığını duyurmuştu.

Bangladeş Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC), 13 Nisan'da, Siddiq'in "arazi almak için yetkilerini kötüye kullandığı" iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığını bildirmişti.

Hasina, "insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı 17 Kasım'da idam cezasına çarptırılırken, 27 Kasım'da 3 ayrı davada her dava için 7'şer yıldan toplamda 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin Temmuz 2024 sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
