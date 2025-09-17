Haberler

Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'nın Oy Kullanma Hakkı İptal Edildi

Bangladeş Seçim Komisyonu, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın ve ailesinin ulusal kimlik kartlarının iptal edilmesi nedeniyle gelecek seçimde oy kullanamayacaklarını açıkladı. Şubat 2026'da yapılacak seçimler öncesinde, bu kişilerin çevrim içi kayıt yaptırmaları gerektiği vurgulandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Seçim Komisyonu yetkilisi Akhtar Ahmed, ülkede Şubat 2026'da yapılması planlanan seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu seçimlerde yurt dışından da oy kullanılabileceğini belirten Ahmed, bu kişilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Ahmed, nisanda kimlik kartları iptal edilen eski Başbakan Hasina ve ailesinden 10 kişinin gelecek seçimde oy kullanamayacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
