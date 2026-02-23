Bangladeş'te, devrik Başbakan Hasina faktörü süper çoğunlukla iktidara gelen BNP'yi uğraştırabilir

Uzmanlara göre, Bangladeş'te devrik Başbakan Şeyh Hasina Vecid faktörü, süper çoğunlukla iktidara gelen Bangladeş Milliyetçi Partisini (BNP) uğraştırabilir.

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere 12 Şubat'ta sandık başına gitti. Parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu elde eden BNP, seçimlerin galibi ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin tarafından yönetilen törende yemin ederek başbakanlık görevine resmen başlayan BNP lideri Tarık Rahman, gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.

"Son 35 yılın ilk erkek başbakanı olarak" kayıtlara geçen Rahman, başbakanlık görevine gelişinin ardından ilk ulusa seslenişinde, yeni hükümetin temel önceliğinin yolsuzlukla mücadele, huzur, güvenlik ve kamu düzenini yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı."

"Kendi kendine yeten, güvenli, insancıl ve demokratik Bangladeş oluşturmayı" hedeflediklerini belirten Rahman, ülkedeki tüm anayasal, devlet ve devlet dışı kurumların kurallar çerçevesinde işleyeceğinin altını çizdi."

Uzmanlar, seçimler BNP'ye Parlamentoda süper çoğunluk, Cemaat-i İslami'ye de "sürpriz sayıda sandalye" sağlasa da Dakka'da kurulan Tarık Rahman hükümetinin yakın zamanda "Hasina faktörüyle" uğraşabileceğine dikkati çekiyor.

Sonuçlar, Cemaat-i İslami için "taze bir nefes"

Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) Kalkınma Çalışmaları Uzmanı Prof. Naomi Hossain, BNP'nin Parlamentoda 3'te 2 çoğunluk elde etmesi ve Cemaat-i İslami'nin de bu sonuçla çıkmasını sürpriz olarak niteledi.

Cemaat-i İslami'nin, şimdiye kadarki en büyük başarısının, oyların yaklaşık yüzde 12'sini aldıkları 1991 seçimleri olduğunu anımsatan Hossain, bu sonuçların, Cemaat-i İslami'nin taze bir nefes, farklı, yeni bir parti oldukları anlamına geldiğini belirtti.

Hossain, anayasal değişiklikleri içeren referandum için, "Bunlar kompleks anayasal reformlar. İktidar gücünü sınırlamak için hayata geçirilen yasal, pratik ve politik olarak karmaşık şeyler." değerlendirmesini yaptı.

Tarık Rahman "dönerek" ivmeyi yönlendirdi

Ekonomi ve asayişin Bangladeş'in başat sorunları listesinde yer aldığını vurgulayan Hossain, "Yeni hükümet, büyümeyi canlandırmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve ayrıca nüfusa yatırım yapmakla görevli. Tavsiyem, Bangladeşlileri bir araya getirme, uzlaşma, farklılıklarının üstesinden gelme sürecini başlatmaları olurdu." ifadesini kullandı.

Hossain, BNP lideri Tarık Rahman'ın "ölüm tehditleri" nedeniyle ülkeye uzun süre dönemediğine işaret ederek, Rahman'ın Cemaat-i İslami dahil diğer partilerin ülke içinde "ivme kazandığı" bir dönemde ülkeye dönerek "sandık rekabetinde seçmen eğilimine yön verdiği" yorumlarına hak verdiğini dile getirdi.

2024 ayaklanması sonrası Hindistan'a yerleşen Şeyh Hasina'nın "gıyabında ölüm cezasının", yeni hükümet nezdinde komplikasyonlar oluşturabileceğini belirten Hossain, Rahman'ın intikam siyasetiyle pek ilgilenmediğini gözlemlediğini kaydetti.

Hossain, yeni dönemde Hasina'nın ülkeye geri dönerek yargılanması gerektiğinin altını çizerek, "(Hasina) Bangladeş'e geri dönerse, teorik olarak en azından idam edilmemeli. Rejiminin işlediği suçlardan ötürü hesap sorulmalı." dedi.

Hasina'nın Hindistan'da yaptığı açıklamalarla seçimlere ve Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümete karşı tavır aldığına ve çok fazla yanlış bilgi yaydığına dikkati çeken Hossain, "Suçlarından ötürü pişmanlık duymaya dair hiçbir işaret göstermiyor. Aksine halen iktidarda olduğuna ve bir tür 'CIA destekli' darbeyle görevden alındığına inanıyor ki bu tamamen saçmalık. Yeni hükümetin bunu çözmesi çok zor." değerlendirmesini yaptı.

"BNP dışında başka hangi seçenek vardı ki"

Oxford Üniversitesi Tech Global Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve insan hakları avukatı Dr. Taqbir Huda, Avami Birliği dönemi yasaklarına rağmen Cemaat-i İslami'nin örgütlenebildiğini ve işlevini sürdürebildiğini söyledi.

Huda, "Liderleri hapse atıldı, bazıları idam edildi. (Şeyh Hasina dönemi) Rejimin 15 yıl boyunca zulmüne rağmen Cemaat-i İslami'nin örgütsel yapısını koruyabilmesi, siyasi parti olarak kalmayı başarması şaşırtıcı." dedi.

Seçim sonuçlarında, 2024 ayaklanması sonrası geçiş hükümeti döneminde "yasaklanan" Avami Birliğinin seçim pusulasında olmamasının da etkisinin hissedildiğini belirten Huda, "İkinci en büyük kazanan, her zaman Cemaat-i İslami olacaktı. Aldıkları sandalye sayısına şaşırmamak gerek çünkü BNP dışında başka hangi seçenek vardı ki? Cemaat-i İslami tek rakipleriydi." diye konuştu.

Sonuçlar doğrultusunda, BNP'nin parlamentoda "süper çoğunluğa sahip olduğuna" dikkati çeken Huda, "Anayasa değişikliği süper çoğunluk gerektiriyor. Tamamen BNP'nin iradesine bağlıyız. BNP, istediğini yapma gücüne sahip. Hangi yöne gideceğini söylemek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Ülke siyasetinde "denge ve denetim mekanizmasının" önemini vurgulayan Huda, Cemaat-i İslami'nin kazandığı sandalye sayısının "BNP'yi engellemeye yetmeyeceğini" söyledi.

Avami Birliğine "yasağın" geleceği

Ülkede, Avami Birliğinin terörle mücadele yasası uyarınca yasaklandığını ve bu yasağın geleceğinin de büyük bir soru işareti olduğunu savunan Huda, Bangladeş'in en büyük siyasi partilerinden birine toplu cezalandırma uygulandığını savundu.

Huda, "Yeni hükümetin, Avami Birliğine uygulanan bu toplu cezayı durdurması ve siyasi ortama yeniden entegre edilebileceği yollar bulması gerekli. Suçsuz olan ve yaşananları desteklemeyenlerin, Avami Birliğinin geleceğini yeniden tanımlayabilmeleri gerekir." dedi.

Hindistan'ın yaklaşımı

Yeni Delhi merkezli Observer Research Vakfının (ORF) Kıdemli Üyesi Manoj Joshi de Bangladeş'teki seçim sonuçlarını olumlu gelişme olarak nitelendirdi ve bunun, ülkenin istikrara kavuşmasına yol açabileceğini belirtti.

Pusulada, Avami Birliğinin yokluğunun, seçim sonucunun gerektiği kadar net olmamasına yol açtığını savunan Joshi, "Ancak bu yeni bir durum ve Tarık Rahman'ın bunu nasıl çözeceği henüz belli değil." dedi.

Joshi, Hindistan'ın seçimlerle ilgili tutumuna yönelik, "Mevcut yaklaşım, ileriye bakmak ve her iki ülke için de en iyisinin ne olduğunu görmek." ifadesini kullandı.