Bangladeş'te demiryolu işçilerinin grevi tren seferlerini durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş'te demiryolu işçilerinin grevi tren seferlerini durdurdu

AA - Md. Kamruzzaman - Güncel
 - Güncelleme:

Bangladeş'teki tren seferleri, ülke çapında demiryolu işçilerinin greve gitmesi nedeniyle yerel saatle 06.00'dan bu yana yapılamıyor.

Bangladeş'teki tren seferleri, ülke çapında demiryolu işçilerinin greve gitmesi nedeniyle yerel saatle 06.00'dan bu yana yapılamıyor. Ülke genelinde askıya alınan tren seferleri nedeniyle Bangladeş'in birçok noktasında bulunan tren istasyonlarında binlerce yolcu mahsur kaldı.

Bangladeş'te demiryolu işçilerinin grevi tren seferlerini durdurdu

Bangladeş'te demiryolu işçilerinin grevi tren seferlerini durdurdu

Bangladeş'te demiryolu işçilerinin grevi tren seferlerini durdurdu

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title