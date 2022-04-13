Bangladeş'te demiryolu işçilerinin grevi tren seferlerini durdurdu
AA - Md. Kamruzzaman - Güncel
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Bangladeş'teki tren seferleri, ülke çapında demiryolu işçilerinin greve gitmesi nedeniyle yerel saatle 06.00'dan bu yana yapılamıyor.
Bangladeş'teki tren seferleri, ülke çapında demiryolu işçilerinin greve gitmesi nedeniyle yerel saatle 06.00'dan bu yana yapılamıyor. Ülke genelinde askıya alınan tren seferleri nedeniyle Bangladeş'in birçok noktasında bulunan tren istasyonlarında binlerce yolcu mahsur kaldı.