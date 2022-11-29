Bangladeş'te Dakka Pazarında Çin Battaniyeleri Peynir Ekmek Gibi Satılıyor
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DAKKA, 29 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki dükkanında Çin battaniyelerini düzenleyen bir erkek görülüyor, 23 Kasım 2022. Dakka'daki çarşılar, kış alışveriş mevsimi yaklaşırken büyük bir yoğunluk içine girmiş bulunuyor.
DAKKA, 29 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki dükkanında Çin battaniyelerini düzenleyen bir erkek görülüyor, 23 Kasım 2022.
Dakka'daki çarşılar, kış alışveriş mevsimi yaklaşırken büyük bir yoğunluk içine girmiş bulunuyor. Tekstil dükkanlarındaki çeşit çeşit Çin battaniyeleri, uygun fiyatları ve cazip tasarımları sayesinde çok sayıda müşteriyi kendine çekiyor. (Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel