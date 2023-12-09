Bangladeş'te Çift Kanallı Tek Noktalı Bağlama Sistemi Projesi Tamamlandı
Bangladeş'in Moheshkhali bölgesindeki Chattogram limanında yer alan çift kanallı tek noktalı bağlama sistemi projesi tamamlandı. Bangladeş'in ilk deniz-kara entegre süper büyük petrol depolama ve taşıma sistemi faaliyete geçti ve 100.000 tonluk bir petrol tankeri Çin yapımı tek noktadan bağlama (SPM) sistemi aracılığıyla petrol boşalttı.
DAKKA, 9 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Moheshkhali bölgesindeki Chattogram limanında yer alan çift kanallı tek noktalı bağlama sistemi projesi görülüyor, 3 Aralık 2023.
Chattogram limanında, Bangladeş'in ilk deniz-kara entegre süper büyük petrol depolama ve taşıma sistemi faaliyete geçti ve 100.000 tonluk bir petrol tankeri Çin yapımı tek noktadan bağlama (SPM) sistemi aracılığıyla petrol boşalttı. (Fotoğraf: Bangladeş çift kanallı tek noktadan bağlama sistemi proje departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)