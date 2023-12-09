Üye Girişi
Haberler

Bangladeş'te Çift Kanallı Tek Noktalı Bağlama Sistemi Projesi Tamamlandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bangladeş'in Moheshkhali bölgesindeki Chattogram limanında yer alan çift kanallı tek noktalı bağlama sistemi projesi tamamlandı. Bangladeş'in ilk deniz-kara entegre süper büyük petrol depolama ve taşıma sistemi faaliyete geçti ve 100.000 tonluk bir petrol tankeri Çin yapımı tek noktadan bağlama (SPM) sistemi aracılığıyla petrol boşalttı.

DAKKA, 9 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Moheshkhali bölgesindeki Chattogram limanında yer alan çift kanallı tek noktalı bağlama sistemi projesi görülüyor, 3 Aralık 2023.

Chattogram limanında, Bangladeş'in ilk deniz-kara entegre süper büyük petrol depolama ve taşıma sistemi faaliyete geçti ve 100.000 tonluk bir petrol tankeri Çin yapımı tek noktadan bağlama (SPM) sistemi aracılığıyla petrol boşalttı. (Fotoğraf: Bangladeş çift kanallı tek noktadan bağlama sistemi proje departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bangladeş Aralık Ulaşım Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title