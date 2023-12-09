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Bangladeş'te Çift Kanallı Tek Noktalı Bağlama Sistemi Projesi Tamamlandı

9 Aralık 2023 17:31 Son Güncelleme: 17:32 Abone Ol

Bangladeş'in Moheshkhali bölgesindeki Chattogram limanında yer alan çift kanallı tek noktalı bağlama sistemi projesi tamamlandı. Bangladeş'in ilk deniz-kara entegre süper büyük petrol depolama ve taşıma sistemi faaliyete geçti ve 100.000 tonluk bir petrol tankeri Çin yapımı tek noktadan bağlama (SPM) sistemi aracılığıyla petrol boşalttı.