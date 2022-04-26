Bangladeş'te Boli Khela Geleneksel Güreş Turnuvası - Haberler

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Bangladeş'te Boli Khela Geleneksel Güreş Turnuvası

Xinhua - Güncel
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Bangladeş'te Boli Khela Geleneksel Güreş Turnuvası

CHATTOGRAM, 26 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in Chattogram kentinde halk, 113'üncüsü düzenlenen geleneksel güreş turnuvası "Boli Khela"da maç yapan güreşçileri izliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

CHATTOGRAM, 26 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in Chattogram kentinde halk, 113'üncüsü düzenlenen geleneksel güreş turnuvası "Boli Khela"da maç yapan güreşçileri izliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Bangladeş, Nisan, Güncel, Haberler

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