Bangladeş'te bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, dün akşam geç saatlerde, Shitalakshya Nehri'nde bir teknenin alabora olduğunu belirtti. İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi Raşid Bin Halid, AA'ya yaptığı açıklamada, 12 kişiyi taşıyan tekneden 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, üç saat süren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini aktardı. Halid, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini kaydetti. Teknenin alabora olduğunu görenler kazanın, yolcular festivalden dönerken meydana geldiğini söyledi. Olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Bangladeş İtfaiye Güncel Haberler

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