Bangladeş'te binlerce muhalif artan fiyatları protesto etti

Bangladeş'te ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) binlerce destekçisi hayat pahalılığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Binlerce BNP'li, ülkede gaz, elektrik ve günlük kullanılan ürünlerdeki emtia fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek için başkent Dakka'da bir araya geldi.

BNP'nin merkez liderlerinden Abdus Salam, eylemde yaptığı konuşmada, "Avami Birliği hükümeti, ülkenin önde gelen ve en çok kar eden özel bankası İslami Bank Bangladeş'i yağmaladı ve devletin tüm önemli sektörlerini yolsuzluk yaparak çökertti." ifadesini kullandı.

Günlük kullanılan tüm ürünlerin fiyatının hızla yükseldiğini söyleyen Salam, ülkedeki birçok insanın bu artıştan ötürü artık ihtiyacı olan ürünleri alamadığını belirtti.

Salam, bu krizin çözülmesi için tek yolun "faşist hükümeti devirmek" olduğunu savundu.

BNP'nin başka bir merkez lideri Shahid Uddin Chowdhury Annie ise tarafsız geçici bir hükümet kurulmadan, Bangladeş'te hiçbir ulusal seçimin yapılmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Protestoda ayrıca, Bangladeş'in eski Başbakanı Halide Ziya'nın aleyhindeki tüm davaların geri çekilmesi için slogan atıldı.

Ziya, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 2018'de 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.