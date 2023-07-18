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Bangladeş'te Betel Yaprağının Hasat Zamanı

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BAGERHAT, 18 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in Bagerhat bölgesindeki bir pazarda betel yapraklarını düzenleyen bir işçi, 16 Temmuz 2023. Bangladeş'in Bagerhat bölgesindeki çiftçiler betel yaprağı hasadıyla meşguller.

BAGERHAT, 18 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in Bagerhat bölgesindeki bir pazarda betel yapraklarını düzenleyen bir işçi, 16 Temmuz 2023.

Bangladeş'in Bagerhat bölgesindeki çiftçiler betel yaprağı hasadıyla meşguller. Betel yaprağı ülkede popülerlik kazanan önemli ihracat ürünlerinden biri olarak kabul ediliyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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