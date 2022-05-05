Bangladeş'te bayramda sahile giden yüzlerce Arakanlı mülteci gözaltına alındı

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla sahile giden yüzlerce Arakanlı mültecinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla sahile giden Arakanlılar, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Arakanlıların kampları terk etmeleri yasak olduğu belirtilirken, polis yetkilisi Rafiqul Islam, yaklaşık 450 kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

Arakanlıların gerekli tahkikatlarının ardından ikamet ettikleri kamplara gönderilecekleri ifade edildi.

Polisin, Arakanlıların kentte suça karıştığı ve bölgeye gelen turistlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artırdığı kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.