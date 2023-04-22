Bangladeş'te Bayram Dolayısıyla İstasyonlar Doldu

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki şehirlerarası otobüs terminalleri, feribot iskeleleri ve tren istasyonları Ramazan Bayramı'nda memleketlerine gitmek isteyen yolcularla dolup taştı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki şehirlerarası otobüs terminalleri, feribot iskeleleri ve tren istasyonları Ramazan Bayramı'nda memleketlerine gitmek isteyen yolcularla dolup taştı.

Ramazan Bayramı, Bangladeş'te ayın hareketlerine bağlı olarak bu yıl 22 Nisan veya civarında kutlanacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.(XHTV)