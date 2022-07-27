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Bangladeş'te Balıkçılık Sezonu Bereketli Başladı

Bangladeş'te Balıkçılık Sezonu Bereketli Başladı

CHATTOGRAM, 27 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeşli balıkçılar 65 günlük aradan sonra Pazartesi günü Bengal Körfezi'nin kıyı bölgelerinde yeniden balık avlamaya başladı.

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CHATTOGRAM, 27 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeşli balıkçılar 65 günlük aradan sonra Pazartesi günü Bengal Körfezi'nin kıyı bölgelerinde yeniden balık avlamaya başladı. Güneydoğudaki Chattogram bölgesinde en büyük deniz balıkçılığı merkezlerinden biri olan Patharghata, bol miktarda Hilsa balığının avlanmasıyla, alıcı ve satıcılarla dolup taştı.

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki balıkçılık nakliye merkezinde Hilsa balıklarını tekneden indiren kişiler, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki balıkçılık nakliye merkezinde Hilsa balıklarını hazırlayan kişiler, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki balıkçılık nakliye merkezinde Hilsa balıklarını hazırlayan bir satıcı, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki balıkçılık nakliye merkezinde Hilsa balıklarını hazırlayan işçiler, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki balıkçılık nakliye merkezinde Hilsa balıklarını gösteren bir balıkçı, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki balıkçılık nakliye merkezinde Hilsa balıklarını hazırlayan satıcılar, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Balıkçılık Bangladeş Bengal Güncel Haberler

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