Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı Güncel Haberler Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) bulunduğu mülteci kampında yangın çıktı. Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) bulunduğu mülteci kampında yangın çıktı. İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Emdadul Haque, ülkenin güneyindeki Cox's Bazar bölgesinde bulunan Balukhali kampında yangın çıktığını açıkladı. Yangında çadırların kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Haque, bu nedenle binlerce kişinin kalacak yeri olmadığını ifade etti. Haque, yangında can kaybı olmadığını söyledi. Bangladeş Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yangına müdahale edildiği belirtildi. Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. Kaynak: AA / Güncel Birleşmiş Milletler Bangladeş Güncel Haberler

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