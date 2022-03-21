Bangladeş'te alabora olan feribotta ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Bangladeş'te dün kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Başkent Dakka'daki Shitalakshya Nehri'nde meydana gelen kazada, en az 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı ve yaklaşık 20 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen kazanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, feribot ile kargo gemisinin çarpışmasının ardından insanların birer birer nehre dökülüyor.

Kazanın ardından kargo gemisine el konulduğu bildirildi.

Hükümet, kazaya ilişkin iki soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Yaklaşık 60 yolcusu bulunduğu tahmin edilen feribot, dün başkent Dakka'daki Shitalakshya Nehri'nde bir kargo gemisiyle çarpışmıştı.