Bangladeş'te ölümü protestolara yol açan aktivist Hadi için cenaze töreni düzenlendi

Güncelleme:
Bangladeş'te hükümet karşıtı gösterilerin önde gelen figürlerinden aktivist Şerif Osman Bin Hadi, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılan yüz binlerce kişi, saldırıyı ve hükümetin tutumunu protesto etti. Ülke genelinde bir gün ulusal yas ilan edildi.

Bangladeş'te ölümü protestolara neden olan ve 2024'teki hükümet karşıtı gösterilerin ardından ülke çapında tanınan bir figür haline gelen aktivist Şerif Osman Bin Hadi için başkent Dakka'da cenaze töreni düzenlendi.

12 Aralık'ta sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastanede yaşam mücadelesi veren Hadi'nin 18 Aralık'ta hayatını kaybetmesiyle düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı.

Parlamento binasının yerleşkesinde düzenlenen cenaze töreni dolayısıyla Dakka'da güvenlik önemleri sıkılaştırıldı.

Hadi'nin ölüm haberinin ardından protestoların yaşandığı Bangladeş'te, bir günlüğüne "ulusal yas" ilan edildi.

Dakka, 2024'teki hükümet karşıtı protestoların ardından ülke çapında tanınan bir figür haline gelen siyasetçi ve aktivist Hadi'nin ölüm haberinin ardından protestolara sahne olmuştu.

Hadi, Şubat 2026'da yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlerde, Dakka'daki önemli bir seçim bölgesinde bağımsız aday olarak yarışmayı hedefliyordu.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
