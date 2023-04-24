Bangladeş'te 9 Kişi Yıldırım Çarpması Sonucu Yaşamını Yitirdi

DAKKA, 24 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te meydana gelen bir dizi yıldırım, iki saatten kısa bir süre içinde 9 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

DAKKA, 24 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te meydana gelen bir dizi yıldırım, iki saatten kısa bir süre içinde 9 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Pazar günü yerel saatle 10.00 ile 11.00 arasındaki şiddetli yağmur sırasında Sunamganj, Moulvibazar ve Sylhet ilçelerinin farklı bölgelerinde ölümler bildirildi.

Ölümlerin çoğu insanların tarım arazilerinde çalıştıkları kırsal alanlarda meydana geldi.

Yılın bu döneminde kuru mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilmesi nedeniyle yoğun nüfuslu Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yıldırım çarpması sonucu ölümler yaygın olarak görülüyor.

Son birkaç yılda yıldırım çarpması nedeniyle ölümlerde artış görülen Bangladeş'te her yıl bu nedenle yüzlerce ölüm kaydediliyor. Uzmanlar, bunun iklim değişikliğine atfedilebileceğini öne sürüyor ve Bangladeş'in iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha savunmasız hale geldiğini belirtiyor.