Bangladeş'te 5 yaşının altındaki 4 çocuktan birinde gelişim geriliği görülüyor

Bangladeş'te 5 yaşın altındaki 4 çocuktan birinde yetersiz beslenme nedeniyle gelişim geriliği görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmada, yoksulluk, erken yaşta evlilik ve gıdaya erişimde güçlükler Bangladeş'teki çocuklardaki gelişim geriliğinin başlıca sebepleri olarak öne çıktı.

Araştırmada, 4 yıl öncesinde 5 yaş altındaki çocuklarda gelişim geriliği oranı yüzde 31 iken 2022'de bu oran yaklaşık yüzde 25 olarak tespit edildi.

Ayrıca araştırmada, 2017-2018 arasındaki yüzde 8 olan 5 yaş altındaki çocuklardaki aşırı zayıflık oranı ise 2022'de yüzde11'e yükseldi.

Bilimsel hakemli dergi PLOS ONE'da ocak ayında yayımlanan bir araştırmada ise Bangladeş'teki ciddi sağlık ve refah sorunlarının çocuklardaki yetersiz beslenmenin en önemli nedenleri arasında olduğuna işaret etmişti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) daha önce Bangladeş'te gıda yardımına ve gelişmiş beslenme çeşitliliğine olan ihtiyaca dikkat çekmişti.

Öte yandan, araştırmaya göre, Bangladeş'te sezaryen doğumlar ise 2017'de yüzde 34'ten 2022'de yüzde 45'e yükseldi.