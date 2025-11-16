Haberler

Bangladeş'te 2026 Genel Seçimleri için Güvenlik Planı

Bangladeş İçişleri Danışmanı Muhammed Jahangir Alam Chowdhury, 2026'da gerçekleştirilecek genel seçimler için 9 günlük özel güvenlik planının uygulanacağını açıkladı. Seçim güvenliği için 30.000 asker yeterliyken, bu sayının 100.000'e çıkarılacağı belirtildi.

DAKKA, 16 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş İçişleri Danışmanı Muhammed Jahangir Alam Chowdhury, Şubat 2026'da yapılacak 13. genel seçimler için 9 günlük özel bir güvenlik planının uygulanacağını duyurdu.

Chowdhury cumartesi günü yaptığı açıklamada planın ülkedeki durumun seyrine göre değiştirilebileceğini belirtti.

Yetkili, şu anda 30.000 Bangladeş askerinin görevde olduğunu ve seçimlerin güvenliğini sağlamak için bu sayının 100.000'e çıkacağını kaydetti.

Chowdhury ayrıca diğer güvenlik güçlerinin de seçimler sırasında güvenliğin ve düzenin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bangladeş'te genel seçimler, geçen yıl kitlesel ayaklanma sonucu dönemin Başbakanı Şeyh Hasina'nın devrilmesinden bu yana ilk kez Şubat 2026'da yapılacak.

