Bangladeş'te 2024 seçimleriyle ilgili çıkan olaylarda aktivistlerle polis arasında arbede yaşandı

Bangladeş'in kuzeydoğusunda 2024'te yapılması beklenen genel seçimlere yönelik çıkan olaylarda muhalif aktivistlerle polis arasında arbede yaşandı.

Ocak 2024'te düzenlenmesi beklenen seçimlerin denetlenmesinden kimin sorumlu olacağına dair siyasi anlaşmazlığın olduğu dönemde çıkan olaylarda, polis, muhalif aktivistlere cop ve biber gazıyla müdahale etti.

United News of Bangladesh haber ajansı, polis memurları da dahil olmak üzere 150'den fazla kişinin Habiganj kasabasında çıkan çatışmalarda yaralandığını belirtti.

Habiganj'da görevli polis Palash Ranjan Dey, aktivistlerin barikatı aşmaya çalışırken polise saldırdığını ve sonrasında güvenlik güçlerinin de harekete geçmek zorunda kaldığını söyledi.

Eski Başbakan Khaleda Zia'nın liderliğindeki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018'de seçimlerde hile yapmakla suçluyor ve bu nedenle gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da dördüncü kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin hükümetin gözetimi altında yapılması gerektiğini ifade ediyor

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları, şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

Protestolar 12 Temmuz'da başlamıştı

Başbakan Hasina'nın 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen on binlerce muhalif, 12 Temmuz'da Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya gelmişti.

Ana muhalefetteki BNP öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katılmıştı.

Diğer yandan muhalefet mitinginin yapıldığı alana 1,5 kilometre uzaklıktaki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camisi önünde toplanan bir grup, iktidardaki Avami Birliği Partisine destek gösterisi yapmıştı.

18 Temmuz'da BNP liderlerinin ve aktivistlerin katıldığı hükümet karşıtı protestoda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

29 Temmuz'da da Dakka'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda polis ve muhalefet taraftarları arasında arbede yaşanmış, BNP'den yapılan açıklamada,100'den fazla aktivistin yaralandığı ve 124 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.