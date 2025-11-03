Bangladeş'te 2024 Genel Seçimleri İçin Seçmen Sayısı 127 Milyonu Aştı

DAKKA, 3 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş Seçim Komisyonu, gelecek yıl şubat ayında yapılması planlanan 13. genel seçimler için kayıtlı seçmen sayısının 127 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Komisyon, pazar günü yayımladığı üçüncü seçmen listesinde ülke genelindeki toplam seçmen sayısının 127,61 milyon olduğunu bildirdi. Bu sayının içinde 1,30 milyon yeni seçmen yer alıyor.

Dakka'daki Seçim Komisyonu'nun genel merkezinde düzenlenen brifingde ulusal seçmen rakamlarını açıklayan Kıdemli Sekreter Akhtar Ahmed, tüm itiraz ve şikayetlerin çözülmesinin ardından nihai seçmen listesinin 18 Kasım'da yayımlanacağını belirtti.

Bangladeş Baş Danışmanı Muhammed Yunus, ağustos ayında ülkenin 13. genel seçimlerinin Şubat 2026'da yapılacağını duyurmuştu. Bu, geçen yıl eski Başbakan Şeyh Hasina'nın kitlesel ayaklanma sonucu devrilmesinden bu yana ilk seçim olacak.

Bangladeş Baş Danışmanı ofisi çarşamba günü, ülkenin Seçim Komisyonu'nun yaklaşan ulusal seçimlerin tarihini bu yılın aralık ayının ilk haftasına kadar açıklayabileceğini duyurdu.