Bangladeş, Sitran Kasırgasına Karşı Hazırlanıyor

Bangladeş'in pek çok kesimi, bu Güney Asya ülkesinin uçsuz bucaksız kıyı şeridine doğru ilerleyen Sitrang kasırgası nedeniyle sert rüzgarlara ve şiddetli yağmurlara tanık oluyor.

Kıdemli bir meteorolog olan Kh. Hafizur Rahman, hava tahmincilerinden, Bangladeş'in güneydoğusundaki sahil kentleri Chattogram ve Cox's Bazar için 6 nolu tehlike sinyalini ve Bangladeş'in güneybatısındaki Mongla Limanı ve Bangladeş'in güneyindeki Payra limanı için 7 nolu tehlike sinyalini yukarı çekmelerinin istendiğini söyledi.

Satkhira, Khulna, Bagerhat, Jhalakathi, Pirojpur, Barguna, Patuakhali, Bhola, Barisal, Lakshmipur, Chandpur, Noakhali, Feni ve açık deniz adalarının kıyı bölgeleri de 7 nolu tehlike sinyali kapsamına giriyor.

Bangladeş Meteoroloji Departmanı'na (BMD) göre, bahsi geçen bölgelerin bazı kıyı bölgelerinde şiddetli ve çok şiddetli yağışların yanı sıra saatte 60 kilometreye varan şiddetli rüzgarlar görülebilir.

Tüm balıkçı tekneleri, trol tekneleri ve deniz taşıtlarına bir sonraki duyuruya kadar liman veya balıkçı barınaklarında kalmaları tavsiye edildi.

Bunun dışında, Bangladeş İç Su Taşımacılığı Kurumu (BIWTA), kasırganın neden olduğu sert hava koşulları nedeniyle ülke genelindeki tüm su yollarında gemi seferlerini askıya aldı.

Pazartesi sabahı yayınlanan televizyon görüntülerinde, Khulna ve Chattogram kentleri ve diğer bölgelerin kıyı kesimlerinde geniş alanların sel suları altında kaldığı ve on binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)