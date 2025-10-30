Bangladeş Sahil Güvenliği, İnsan Kaçakçılığı Çetesini Önledi

Bangladeş Sahil Güvenliği, iş vaadiyle 26 Arakanlı Müslüman'ı Malezya'ya kaçırma girişiminde bulunan "insan kaçakçılığı çetesinin" önlendiğini bildirdi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Sahil Güvenliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bir "insan kaçakçılığı çetesinin" Arakanlı Müslümanları yurt dışında iş vaadiyle Malezya'ya kaçırmaya çalıştığının ihbarının alındığı ve gruba baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Arakanlı Müslüman'ın çetenin elinden kurtarıldığına işaret edilen açıklamada, çete üyeleri kaçtığı için olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığı kaydedildi.