Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak Güncel Haberler Bangladeş'in, emtia fiyatlarını dengelemek amacıyla Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatını onayladığı bildirildi. Bangladeş'in, emtia fiyatlarını dengelemek amacıyla Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatını onayladığı bildirildi. Kabine yetkilisi Abdul Barik, başkent Dakka'daki bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'dan 500 bin ton buğday ithalatı yapılacağını duyurdu. Açıklamada, Bangladeş'in Rusya'ya dolar ile ödeme yapacağı ve ton başına 430 ABD doları ödeyeceği belirtildi. Öte yandan, bakanlar kurulu toplantısında, Hindistan ve Vietnam'dan 230 bin metrik ton pirinç ithal edilmesinin de onaylandığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Bangladeş Kabine Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bangladeş, Rusya'dan 500 bin ton buğday satın alacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.