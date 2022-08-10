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Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak

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Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak

KUALA Bangladeş Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Nasrul Hamid, ülkesinin dış rezervlerinin iyi durumda olduğunu ve Sri Lanka ile aynı krizi yaşamayacaklarını söyledi.

KUALA Bangladeş Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Nasrul Hamid, ülkesinin dış rezervlerinin iyi durumda olduğunu ve Sri Lanka ile aynı krizi yaşamayacaklarını söyledi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Bakan Nasrul Hamid, yaptığı açıklamada, iktidarın, son dönemdeki akaryakıt krizine rağmen halkın öfkesiyle karşı karşıya kalma olasılığının bulunmadığı yorumunu yaptı.

Bakan Hamid, hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı protestoların gölgesinde, ülkesinin önemli miktarda döviz rezervine sahip olması sayesinde Sri Lanka krizine benzer duruma düşmeyeceğini ifade etti.

Bangladeş'in Sri Lanka ile aynı krizle yüzleşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine Hamid, "Bangladeş'in iyi bir döviz rezervi var, böyle bir olasılık yok." dedi.

Yakıtın herhangi bir ülke ekonomisinin can damarı olduğunun altını çizen Bakan, Aralık 2022'ye kadar yeterli petrol ürünleri rezervine ve iyi bir tedarik zincirine sahip olduklarını belirtti.

Bangladeş'te geçen hafta akaryakıt fiyatlarına yüzde 50'nin üzerinde zam gelmesiyle ülkenin 1971'deki bağımsızlığından bu yana en yüksek artış kaydedilmişti.

AA / İdris Sülün - Güncel

Togo Cumhuriyeti Bangladeş Sri Lanka Güncel Haberler

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