Bangladeş Ordusu, ABD Hava Araçlarıyla İlgili Spekülasyonları Yalanladı

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), ülkenin Chattogram kentinde görülen ABD hava araçlarına ilişkin spekülasyonların doğru olmadığını ve ABD'nin "yalnızca tatbikat için" ülkede olduğunu bildirdi.

Bdnews24'ün haberine göre ISPR'den, ABD'ye ait uçak ve helikopterlerin sosyal medyada tartışma yaratan görüntülerine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüntülere dair spekülasyonların doğru olmadığı ve ABD personelinin ülkede yalnızca "Operation Pacific Angel 25-3" askeri tatbikatının yürütülmesi amacıyla bulunduğunun altı çizilen açıklamada, tatbikatın amacının acil tıbbi yardım ve arama kurtarma eğitimi sağlamak olduğu kaydedildi.

Bangladeş ve ABD ordularına ait uçakların kullanıldığı belirtilen tatbikata ayrıca, 150 Bangladeş Hava Kuvvetleri personeli ve 92 ABD Pasifik Hava Kuvvetleri personelinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca 13 Eylül'den bu yana süren tatbikatın yarın sonlanmasının beklendiği aktarıldı.

Görüntüler tartışma yaratmıştı

Tatbikata katılan ABD'ye ait uçak ve helikopterlerin kentteki Shah Amanat Uluslararası Havaalanı'ndaki görüntüleri sosyal medyaya yayılmıştı.

Söz konusu görüntüler, bu uçakların hangi amaçla konuşlandırıldığı konusunda spekülasyonlara neden olmuştu.