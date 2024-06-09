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Bangladeş, Myanmar'dan sığınan askerleri ülkelerine gönderdi

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Bangladeş, Myanmar'daki askeri yönetim ile ordu karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalardan kaçan 134 Myanmarlı askeri ülkelerine geri gönderdi. Ayrıca, Myanmar'da hapis cezalarını tamamlayan 45 Bangladeşli de Cox's Bazar'a getirildi.

Bangladeş, Myanmar'daki askeri yönetim ile ordu karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalardan kaçıp ülkeye sığınan 134 Myanmarlı askeri ülkelerine gönderdi.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki polis yetkililerinden Md. Mahfuzul Islam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar donanmasına ait bir geminin ülkeye geldiğini ve Bangladeş'e sığınan 134 Myanmarlı askeri iade ettiklerini söyledi.

Islam, Myanmar'da hapis cezalarını tamamlayan 45 Bangladeşlinin de bu gemiyle Cox's Bazar'a getirildiğini aktardı.

Bangladeş, 15 Şubat'ta 330, 25 Nisan'da da 288 Myanmarlıyı ülkelerine göndermişti.

Myanmar da 25 Nisan'da 173 Bangladeşliyi iade etmişti.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden, Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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