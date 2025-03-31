Bangladeş, Myanmar'daki Depremzedelere Acil Yardım Gönderdi

DAKKA, 31 Mart (Xinhua) -- Bangladeş cuma günü 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Myanmar'a acil yardım malzemesi gönderdi.

Geçici hükümetin Başdanışmanı Muhammed Yunus'un talimatıyla harekete geçen Bangladeş Silahlı Kuvvetleri, pazar günü Myanmar'a kurtarma ve sağlık ekipleri sevk etti. Depremzedeler için ilaç, çadır ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri de gönderildi.

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre iki uçak aynı gün Yangon Havalimanı'na iniş yaptı.

Myanmar hükümetinin onayı doğrultusunda ek yardım malzemeleri ve daha büyük kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edileceği belirtildi.

İleride yürütülecek yardım operasyonlarına hazırlık kapsamında Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'nden 26 kişilik özel arama-kurtarma ekibiyle İtfaiye ve Sivil Savunma'dan 10 kişilik kurtarma biriminin göreve hazır bekletildiği kaydedildi.

Ayrıca 11 kişilik iki sağlık ekibi de tıbbi destek vermek üzere hazır bekliyor.