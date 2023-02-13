Bangladeş Meclisi, Şahabuddin Çuppu'yu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti Güncel Haberler Bangladeş'te, Avami Birliği Partisi adayı ve eski Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üyesi Muhammed Şahabuddin Çuppu, muhalefetin aday çıkarmadığı meclis oylamasında ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Bangladeş'te, Avami Birliği Partisi adayı ve eski Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üyesi Muhammed Şahabuddin Çuppu, muhalefetin aday çıkarmadığı meclis oylamasında ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Bangladeş Seçim Komisyonu üyesi Kazi Habibul Awal, başkent Dakka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, meclisin, ülkenin 22. Cumhurbaşkanı olarak Şahabuddin'i seçtiğini duyurdu. Halihazırda meclisteki 350 koltuğun 302'sine sahip iktidardaki Avam Birliği'nin cumhurbaşkanı adayı Şahabuddin'e karşı muhalefet partileri aday çıkarmadı. Mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdul Hamid'in görev süresi 24 Nisan'da sona erecek. Ülkede en uzun süre cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdul Hamid, Bangladeş anayasasındaki iki dönem kuralından dolayı tekrar aday gösterilemiyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) destekçileri, 8 Aralık 2022'de, başkent Dakka'da düzenlenen gösterilerde hükümeti istifaya çağırmıştı. BNP'nin 7 milletvekili, söz konusu protestoların ardından meclisten istifa ettiklerini duyurmuştu. Kaynak: AA / Güncel Bangladeş Güncel Haberler

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