Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş Meclisi, Şahabuddin Çuppu'yu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti

Güncel Haberler

Bangladeş Meclisi, Şahabuddin Çuppu'yu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti

Bangladeş'te, Avami Birliği Partisi adayı ve eski Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üyesi Muhammed Şahabuddin Çuppu, muhalefetin aday çıkarmadığı meclis oylamasında ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Bangladeş'te, Avami Birliği Partisi adayı ve eski Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üyesi Muhammed Şahabuddin Çuppu, muhalefetin aday çıkarmadığı meclis oylamasında ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Bangladeş Seçim Komisyonu üyesi Kazi Habibul Awal, başkent Dakka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, meclisin, ülkenin 22. Cumhurbaşkanı olarak Şahabuddin'i seçtiğini duyurdu.

Halihazırda meclisteki 350 koltuğun 302'sine sahip iktidardaki Avam Birliği'nin cumhurbaşkanı adayı Şahabuddin'e karşı muhalefet partileri aday çıkarmadı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdul Hamid'in görev süresi 24 Nisan'da sona erecek.

Ülkede en uzun süre cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdul Hamid, Bangladeş anayasasındaki iki dönem kuralından dolayı tekrar aday gösterilemiyor.

Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) destekçileri, 8 Aralık 2022'de, başkent Dakka'da düzenlenen gösterilerde hükümeti istifaya çağırmıştı.

BNP'nin 7 milletvekili, söz konusu protestoların ardından meclisten istifa ettiklerini duyurmuştu.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

Bangladeş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title