Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz - Haberler

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Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

Xinhua - Güncel
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Bangladeş'in Yüzen Pazarına Hoş Geldiniz

DAKKA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 390 kilometre güneydoğusunda yer alan Rangamati bölgesi, ülkenin eşsiz bir dağlık manzaraya ve sakin göllere sahip üç dağlık bölgesinden biri konumunda bulunuyor.

DAKKA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 390 kilometre güneydoğusunda yer alan Rangamati bölgesi, ülkenin eşsiz bir dağlık manzaraya ve sakin göllere sahip üç dağlık bölgesinden biri konumunda bulunuyor. Burada yeterli kalkınma ve modernizasyona karşın yerel halk, nehirlere bağlı geleneksel yaşam tarzını koruyor. Nehirlere bitişik bahçelerden teknelere yüklenen meyveler, bölgenin gözdesi Kaptai Gölü'ndeki bir yüzen pazara götürülüyor.

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda ananas dolu sepet taşıyan bir kişi, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda ananas dolu sepet taşıyan bir kişi, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda meyve satan insanlar, 21 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda müşteri bekleyen bir satıcı, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Rangamati bölgesindeki bir yüzen pazarda meyve satan insanlar, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Bangladeş, Mayıs, Güncel, Haberler

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