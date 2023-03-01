Bangladeş'in Ünlü Geleneksel Halılarında Çin Hammaddeleri Kullanılıyor

Bangladeşli halı üreticileri, halı benzeri popüler bir el yapımı dekor ürünü olan Shatranji'yi yapmak için Çin hammaddelerini kullandıklarını söylüyor.

Bangladeşli halı üreticileri, halı benzeri popüler bir el yapımı dekor ürünü olan Shatranji'yi yapmak için Çin hammaddelerini kullandıklarını söylüyor.

Shatranji, Bangladeş'in ihraç edilen en popüler el yapımı ürünlerinden biri.

Bangladeş'in kuzeyindeki Rangpur bölgesi, kendine özgü dokuma teknikleriyle biliniyor.

Bangladeşli Md Manjurul Haque'nin sahibi olduğu Shatranji fabrikasında 20 işçi çalışıyor.

SES 1 (Bengalce): MD MANJURUL HAQUE, Shatranji fabrikasının sahibi:

"Shatranjimizi yapmak için gereken hammaddeler Çin'den getirildi. Hammaddeleri Çin'den getiriyoruz ve bunları eserlerimizi yapmak için kullanıyoruz. Çin'in hammadde kalitesi iyi ve bizim de ürün kalitemiz iyi. Yaptığımız Shatranji yurtdışında çok şöhret kazandı. Devlet desteği alırsak daha iyisini yapabiliriz."

Zarif el yapımı Shatranjiler, hem Bangladeşliler hem de yabancı ziyaretçiler için popüler bir hediyelik eşya haline geldi.

Yurt dışında yaşayan Bangladeşli Saiful Islam bunlardan biri. Şu anda Japonya'da yaşıyor ve Shatranji ürünlerini hediyelik eşya olarak Japonya'ya götürmek istiyor.

SES 2 (Bengalce): SAİFUL İSLAM, Yurt dışında yaşayan Bangladeşli:

"Japonya'daki arkadaşlarım ya da yakınlarım Shatranji ürünlerini çok merak ediyorlar. Bu yüzden bugün Shatranji bakıp satın almak ve Japonya'ya götürmek için buradayım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)