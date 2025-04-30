Bangladeş'in Panchagarh Bölgesinde Biber Yetiştiriciliği

PANCHAGARH, 30 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeyinde yer alan Panchagarh bölgesi, serin iklimi ve verimli topraklarıyla biber yetiştiriciliği için ideal koşullar sunuyor. Bölgedeki çiftçiler, hasat ettikleri olgun biberleri büyük plastik örtülere sererek açık havada kurutmaya devam ediyor.