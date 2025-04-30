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Bangladeş'in Panchagarh Bölgesinde Biber Yetiştiriciliği

Bangladeş'in Panchagarh Bölgesinde Biber Yetiştiriciliği
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Panchagarh bölgesi, serin iklimi ve verimli topraklarıyla biber yetiştiriciliği için ideal koşullar sunuyor. Çiftçiler, hasat ettikleri biberleri açık hava kurutma yöntemiyle işliyor.

PANCHAGARH, 30 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeyinde yer alan Panchagarh bölgesi, serin iklimi ve verimli topraklarıyla biber yetiştiriciliği için ideal koşullar sunuyor. Bölgedeki çiftçiler, hasat ettikleri olgun biberleri büyük plastik örtülere sererek açık havada kurutmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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