Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu

İZMİR (AA) - Can Çakmakoğlu'nun, Bangladeş'in İzmir fahri konsolosluğu görevine getirilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Selçuk ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende, Çakmakoğlu'ndan, İzmir'deki ticari ve ekonomik aktivitelerde desteğini beklediklerini belirtti.

Çakmakoğlu'na başarılar dileyen Mannan, şöyle konuştu:

"Bu sene Bangladeş bağımsızlığının 50. yılını kutladı. O yüzden de bu sene özel bir öneme sahip. Can'ın aynı zamanda daha dinamik bir iş yapacağına inanıyoruz. Ülkemiz gayri safi milli hasıla bakımından Güney Asya ülkeleri arasında ilk sırada. Bangladeş, Şubat 2021 tarihinde gelişmekte olan ülkeler kategorisine yükselmeye hak kazandı. Bangladeş ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de 600 Bangladeşli öğrenci eğitim görüyor. Bu sayının artırılması için çalışmalarımız devam ediyor."

Can Çakmakoğlu ise Bangladeş ve Türkiye arasında uzun yıllardır sağlam bağların olduğuna işaret ederek, her iki ülkenin ilişkilerine katkı sunmayı hedeflediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da iki ülke arasında köklü ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çakmakoğlu'na rozetini, Türkiye Fahri Konsoloslar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Toprak takdim etti.