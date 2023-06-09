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Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye Bağlandı

Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye Bağlandı

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CHAPAİNAWABGANJ, 9 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in Chapainawabganj ilçesinde bulunan ilk yüzer ticari güneş enerjisi santrali, ulusal elektrik şebekesine bağlandı.

Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye BağlandıBangladeş'in Chapainawabganj ilçesindeki su rezervuarlarına kurulan yüzer güneş panellerini inceleyen teknisyenler, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

CHAPAİNAWABGANJ, 9 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in Chapainawabganj ilçesinde bulunan ilk yüzer ticari güneş enerjisi santrali, ulusal elektrik şebekesine bağlandı. Bu, ülkenin güneş enerjisine geçme girişimini genişletme yolunda büyük bir adımı temsil ediyor.

Projede Çin ve Alman firmalarının yüzdürücü platformları, güneş panelleri ve güç dönüştürücüleri kullanılıyor.

Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye BağlandıBangladeş'in Chapainawabganj ilçesindeki su rezervuarlarına kurulan yüzer güneş panellerini inceleyen bir teknisyen, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye BağlandıBangladeş'in Chapainawabganj ilçesindeki su rezervuarlarına kurulan yüzer güneş panelleri, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye BağlandıBangladeş'in Chapainawabganj ilçesindeki su rezervuarlarına kurulan yüzer güneş panellerini inceleyen bir teknisyen, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye BağlandıBangladeş'in Chapainawabganj ilçesindeki su rezervuarlarına kurulan yüzer güneş enerjisi santralindeki makineleri inceleyen bir teknisyen, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye BağlandıBangladeş'in Chapainawabganj ilçesindeki su rezervuarlarına kurulan yüzer güneş enerjisi santralindeki makineleri inceleyen bir teknisyen, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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