Bangladeş'in İlk Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Ulusal Şebekeye Bağlandı
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CHAPAİNAWABGANJ, 9 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in Chapainawabganj ilçesinde bulunan ilk yüzer ticari güneş enerjisi santrali, ulusal elektrik şebekesine bağlandı.
CHAPAİNAWABGANJ, 9 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in Chapainawabganj ilçesinde bulunan ilk yüzer ticari güneş enerjisi santrali, ulusal elektrik şebekesine bağlandı. Bu, ülkenin güneş enerjisine geçme girişimini genişletme yolunda büyük bir adımı temsil ediyor.
Projede Çin ve Alman firmalarının yüzdürücü platformları, güneş panelleri ve güç dönüştürücüleri kullanılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel