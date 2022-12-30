Bangladeş'in İlk Metrosu Başkentte Hizmete Girdi Güncel Haberler Bangladeş'in ulaşım tarihinde bir dönüm noktası olan ülkenin ilk metrosu Çarşamba günü ticari seferlere başladı. Bangladeş'in ulaşım tarihinde bir dönüm noktası olan ülkenin ilk metrosu Çarşamba günü ticari seferlere başladı. Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Uttara bölgesi ile Agargaon bölgesi arasında faaliyet gösterecek Hızlı Toplu Ulaşım Hattı-6'nın açılışını, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina yaptı. Bangladeş'in devlete ait Dakka Toplu Taşıma Limited Şirketi sorumluluğundaki 20,1 km'lik metro inşaatı Japonya, Tayland, Hindistan ve Bangladeş şirketleri tarafından yürütülüyor. Metro ağı tamamlandığında kentin büyük bir kısmını kapsayacak. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Bangladeş Güncel Haberler

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