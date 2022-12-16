Bangladeş'in İlk Metrosu Başkent Dakka'da Faaliyete Geçecek

DAKKA, 16 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in ilk metrosu, 28 Aralık'ta ticari operasyonlarına başlayacak ve başkent Dakka'daki trafik tıkanıklığını hafifletecek.

Bangladeş Karayolu Ulaşım ve Otoyol Birimi Sekreteri ABM Amin Ullah Nuri, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan Şeyh Hasina, 28 Aralık'ta düzenlenecek bir törenle başkentin Uttara bölgesinden Agargaon bölgesine uzanan metro demiryolunun 6 numaralı Toplu Hızlı Taşıma (MRT) hattının resmi açılışını yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Nuri, her türlü inşaat çalışmasının tamamlandığını ve 6 numaralı MRT Hattı'nın ticari operasyona hazır olduğunu söyledi.

20,1 kilometre uzunluğundaki metro hattının arkasında Bangladeş devletine ait Dakka Toplu Taşıma Limited Şirketi (DMTC) yer alıyor; hattın çalışmaları Taylandlı, Çinli, Japon, Hindistanlı ve Bangladeşli şirketler tarafından yürütüldü.

Çin devletine ait PowerChina'nın bağlı şirketi olan Çin'in Sinohydro Limited Şirketi ile bir Tayland şirketi olan İtalya-Tayland Kalkınma (ITD) Kamu Limited Şirketi arasında kurulan bir ortak girişim, yaklaşık 180 milyon ABD doları değerle 2017 yılından bu yana Dakka'daki 6 numaralı MRT Hattı için ana depo inşa ediyordu.

Bangladeş, aşamalar halinde metro demiryolu projesinin finansmanı için Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) fon aldı.

Metro tamamlandığında kentin büyük kısmına hizmet verecek. İlk tren Ağustos ayında hattın 16 yükseltilmiş istasyonu olan bir bölümünde deneme seferi gerçekleştirdi.