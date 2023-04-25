Bangladeş'in Başkentinde Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntı Ağır Kokuya Neden Oldu

DAKKA, 25 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın bazı bölümlerinde doğalgaz boru hatlarında Pazartesi gecesi meydana gelen sızıntılar ağır koku yayarak kent sakinleri arasında paniğe neden oldu.

DAKKA, 25 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın bazı bölümlerinde doğalgaz boru hatlarında Pazartesi gecesi meydana gelen sızıntılar ağır koku yayarak kent sakinleri arasında paniğe neden oldu.

İtfaiye hizmetleri ve sivil savunma nöbetçi memuru Rafi Al Faruk, Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Dakka'nın birçok bölgesinden doğalgaz sızıntılarına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

Yetkili, kokuya çoğunlukla Dakka'nın doğu bölgesindeki boru hattı sızıntılarının neden olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini kaydeden yetkili, halk açısından herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Faruk, "Konuyu, Dakka'da doğalgaz dağıtımından sorumlu olan Titas Doğalgaz İletim ve Dağıtım Limited Şirketi'ne bildirmiş bulunuyoruz" dedi.

Bangladeş Elektrik, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Titas'ın kent sakinlerine doğalgaz kokusunun yayılması konusunda panik yapmamalarını tavsiye ettiği dile getirildi. Ramazan Bayramı sırasında fabrikalara doğalgaz tedariki kesilmişti. Kokunun, iletim ve dağıtım hatlarında taşkına neden olan doğalgaz basıncındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Titas'tan üst düzey yetkili Arif Hossain, hemen önlem alındığı için sorunun aşamalı şekilde çözüleceğini söyledi.