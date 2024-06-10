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Bangladeş'in Aziz Martin Adası'nda Gıda Krizi Yaşanıyor

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Myanmar sınırından aralıklarla açılan ateş sonucu iletişimin askıya alındığı Bangladeş'in mercan zengini Aziz Martin Adası'nda 4 gündür gıda krizi yaşandığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle adaya günlük ürünler taşınamazken turistler de mahsur kaldı.

Myanmar sınırından aralıklarla açılan ateş sonucu iletişimin askıya alındığı Bangladeş'in mercan zengini Aziz Martin Adası'nda 4 gündür gıda krizi yaşandığı belirtildi.

Bangladeş ile Myanmar arasındaki Naf Nehri'nin Naikkhyongdia bölgesinde son 4 günde üç tekne saldırıya uğradı.

Aziz Martin Birlik Konseyi Başkanı Mujibur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar sınırından gelen kimliği bilinmeyen kişilerin, Naf Nehri ve Bengal Körfezi'nde yiyecek ve yolcu taşıyan teknelere ateş açtığını söyledi.

Rahman, yerel balıkçıların da silah seslerinden korktukları için Naf Nehri'nde balığa çıkamadıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip adaya günlük ürünler de taşınamadı. Turistler de mahsur kaldı, yiyecek ve konaklama krizleriyle karşı karşıyalar." dedi.

Kasaba ve bölge yetkililerini bilgilendirdiklerini ifade eden Rahman, "Alternatif rotalar arıyorlar. Ancak adayı karaya bağlayacak herhangi bir alternatif su yolu bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Myanmar Sorumlusu Mia Md Mainul Kabir, sınır ötesinden gelen bu tür saldırılar konusunda Myanmar ile düzenli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Kabir, ilgili tüm devlet kurumlarıyla istişare halinde Bangladeş halkının güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını ve adaya alternatif rotalar araştırdıklarını kaydetti.

Myanmar'daki askeri yönetim ile ordu karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, bu ülkeye komşu Bangladeş'i de etkiledi.

Doğal güzellikleriyle Bangladeş'in en çok turist çeken adası olan mercan zengini Aziz Martin Adası'nın yüz ölçümü yaklaşık 8 kilometrekare. Ada, Bengal Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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