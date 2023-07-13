Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel