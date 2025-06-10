Bangladeş Hükümeti, Kovid-19 Uyarısı Yayımladı

Bangladeş Hükümeti, Kovid-19 Uyarısı Yayımladı
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Bangladeş geçici hükümeti, komşu ülkelerde Kovid-19 vakalarının artışı üzerine vatandaşlarına seyahat etmeme uyarısında bulundu. Sağlık önlemleri artırılacak ve kalabalık alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Bangladeş geçici hükümeti, komşu ülkelerdeki Kovid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Virüsün yeni alt varyantlarının bazı komşu ülkelerde yayılmakta olduğu belirtilen açıklamada, bulaşma riskine karşı uluslararası kara, deniz ve hava yolları giriş-çıkış noktalarında sağlık taramasının ve gözetim önlemlerinin artırılacağı ifade edildi.

Hem söz konusu ülkelerden Bangladeş'e gelen yolcular hem de Bangladeş'ten bu ülkelere gidenler için denetimlerin sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, halkın alışveriş merkezleri, toplu etkinlikler ve restoran gibi kalabalık alanlarda maske takmalarının zorunlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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