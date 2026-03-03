Haberler

Bangladeş: Hamaney'in Öldürülmesi Uluslararası Hukukun İhlalidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada, saldırıyı 'uluslararası hukuk ve normların ihlali' olarak nitelendirerek, İran halkına başsağlığı diledi ve diyalog çağrısında bulundu.

DAKKA, 3 Mart (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hedef alınarak öldürülmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, saldırıyı "uluslararası hukuk ve normların ihlali" olarak nitelendirerek, "kederli kardeş İran halkına en içten başsağlığı dileklerini" iletti.

Açıklamada, "Çatışmanın herhangi bir çözüm getirmediğine inanıyoruz. Anlaşmazlıklar ancak diyalog, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka uyulmasıyla çözüme kavuşturulabilir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Cephede tuhaf işler oluyor! Korkup sivillerin arasına saklandılar
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı