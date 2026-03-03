Bangladeş: Hamaney'in Öldürülmesi Uluslararası Hukukun İhlalidir

DAKKA, 3 Mart (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hedef alınarak öldürülmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, saldırıyı "uluslararası hukuk ve normların ihlali" olarak nitelendirerek, "kederli kardeş İran halkına en içten başsağlığı dileklerini" iletti.

Açıklamada, "Çatışmanın herhangi bir çözüm getirmediğine inanıyoruz. Anlaşmazlıklar ancak diyalog, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka uyulmasıyla çözüme kavuşturulabilir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua