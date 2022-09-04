Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor

Güncel Haberler

Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, "Hindistan Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabilir.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, "Hindistan Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabilir." dedi.

Hasina, Hindistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi ANI News'e açıklamalarda bulundu.

Arakanlı mültecilerin Bangladeş için "büyük bir yük" olduğunu belirten Hasina, Hindistan'ın sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabileceğine inandığını söyledi.

Hasina, Arakanlıların ana vatanlarına dönmelerini sağlamak için uluslararası topluluğa ulaştıklarını aktararak, "Uluslararası toplumun ve komşu ülkelerimizin, Arakanlı mültecilerin ülkelerine geri dönebilmeleri için bazı adımlar atmaları gerekiyor." diye konuştu.

İnsani gerekçelerle Arakanlı mültecilere barınak ve diğer ihtiyaçlarını sağladıklarını ifade eden Hasina, "Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama geri dönmeleri ülkemiz ve Myanmar için en iyi olanı. Komşu ülke olarak Hindistan bunda büyük bir rol oynayabilir. Bunu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Togo Cumhuriyeti Bangladeş Myanmar India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title