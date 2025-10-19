Bangladeş Havalimanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı, Uçuşlar Yeniden Başladı

DAKKA, 19 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde cumartesi öğleden sonra çıkan yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından uçuşlar akşam saatlerinde yeniden başladı.

Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, cumartesi günü yerel saatle 14.15 civarında çıkan yangın itfaiye ve havalimanı yetkililerinin hızlı ve koordineli müdahalesi ile kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Havalimanı yetkilileri uçuşların yeniden başladığını teyit etti.