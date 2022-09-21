Bangladeş, göçmen akınını engellemek için Myanmar sınırında önlemleri artırdı

Bangladeş, olası bir göçmen akınını önlemek için son aylarda yoğun çatışmaların yaşandığı Myanmar sınırında önlemlerin artırıldığını bildirdi.

Bangladeş, olası bir göçmen akınını önlemek için son aylarda yoğun çatışmaların yaşandığı Myanmar sınırında önlemlerin artırıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumu dolayısıyla New York'ta bulunan Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, basın konferansında, ülkedeki Arakanlı mültecilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Momen, Arakanlı mülteciler için geri dönüş sürecine henüz başlamadıklarını belirtti.

Son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı Myanmar sınırında Bangladeş ordusu ve Sınır Muhafızlarının (BGB) olası bir mülteci akınına karşı alarmda olduklarını ve "tek bir Arakanlıyı kabul etmeyeceklerini" ifade etti.

Momen, Myanmar'dan Bangladeş topraklarına atılan havan mermilerinin "kasıtlı olmadığına" ilişkin Myanmarlı yetkililerden güvence aldıklarını aktardı.

Çatışmalar, bir aydan fazla süredir devam ediyor

Myanmar'dan 16 Eylül'de atılan havan mermisinin Bangladeş topraklarında patlaması sonrası bir Arakanlı genç hayatını kaybederken, birkaç kişi ise yaralanmıştı.

Myanmar ordusu ve muhalif silahlı güçler arasındaki çatışmalar, bir aydan fazla süredir Bandarban'ın Ghumdum bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda devam ediyor.

Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.