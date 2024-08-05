Üye Girişi
Haberler

Bangladeş Genelkurmay Başkanı: Geçici bir hükümet kurulacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını doğrulayarak, geçici bir hükümet kurulacağını duyurdu. Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil.

- Bangladeş Genelkurmay Başkanı: "Geçici bir hükümet kurulacak"

"Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil"

DAKKA - Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman yaptığı açıklamada, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını doğrulayarak, geçici bir hükümet kurulacağını duyurdu. Muhalif siyasi partilerle de görüşüleceğini kaydeden Waker-uz-Zaman, "Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil" dedi.

Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa etti. Hasina'nın ülkeden ayrılarak Hindistan'a gitmesinin ardından Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman beklenen ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Geçici bir hükümet kurulacağını açıklayan Waker-uz-Zaman, Hasina'nın istifasını doğruladı.

Genelkurmay başkanından "adalet" sözü

Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve gün sonuna kadar çözüm bulunacağını söyleyen Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, "Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil" dedi. Ülke için "adalet" sözü veren Waker-uz-Zaman, vatandaşları orduya güvenmeye çağırarak ordunun ülkeye barışı geri getireceğini ifade etti. "Ayrıca protestolar sırasında meydana gelen her ölüm ve suç için adaletin yerini bulmasını sağlayacağız" diyerek halkı sabırlı olmaya çağıran Genelkurmay Başkanı, her türlü şiddet ve Vandalizm eyleminin durdurulması gerektiğini kaydederek, "Tüm büyük siyasi partilerden temsilcileri davet ettik ve onlar da davetimizi kabul ederek bizimle iş birliği yapmayı taahhüt ettiler" dedi.

Sokağa çıkma yasağına ya da olağanüstü hale gerek olmadığını belirten Waker-uz-Zaman, protestoculara orduya "biraz zaman" vermeleri çağrısında bulundu ve silahlı kuvvetlerin bir çözüm bulacağı sözünü verdi.

Göstericiler istifayı kutladı

Öte yandan, polis ile çatışan göstericiler başbakanlık binasına girerek binanın camlarını kırdı. Hasinanın başkent Dakka'daki resmi konutunu basan göstericilerin konuttan sandalye ve kanepe benzeri eşyaları yağmaladıkları görüldü. Hasina'nın istifasının ardından binlerce Bangladeşli sokaklara dökülerek "zaferlerini" kutladı. Dakka'da bazı göstericiler park halindeki bir tankın üzerinde dans etti.

Hindistan-Bangladeş sınırında güvenlik alarmı

Hasina ise istifasının ardından ülkeden ayrılarak Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Agartala kentine vardı. Hindistan basını, Hasina'nın istifasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Hindistan-Bangladeş sınırında güvenlik alarmı verdiğini yazdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bangladeş Hükümet Politika Güncel Haberler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

 Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

 Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title