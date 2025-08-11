Bangladeş, Genel Seçim Güvenliği İçin 40.000 Giyilebilir Kamera Alacak

DAKKA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş geçici hükümeti, Şubat 2026'da yapılacak genel seçimlerde oy verme kabinlerinde güvenliği artırmak amacıyla polislerin kullanması için en az 40.000 adet giyilebilir kamera satın almayı planlıyor.

Planı değerlendirmek üzere cumartesi günü düzenlenen üst düzey toplantıya ilişkin açıklamada bulunan hükümetin başdanışmanı Muhammed Yunus söz konusu cihazların, güvenlik açısından hassas binlerce oy verme merkezinde güvenliğin artırılmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Yunus, "Ekim ayına kadar giyilebilir kameraları satın alarak polis memurlarının bu cihazların yapay zeka yetenekleri de dahil olmak üzere temel özellikleri hakkında yeterli eğitimi almasını planlıyoruz" dedi.

Yetkililere satın alma sürecini hızlandırıp binlerce polis memuruna uygun eğitimi sağlama talimatı veren Yunus, "Maliyet ne olursa olsun, tüm oy verme merkezlerinde güvenliği tam olarak sağlamalıyız. Şubatta yapılacak seçimleri ülke tarihinin en özgür, adil ve barışçıl seçimi haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunus, Seçim Komisyonu'na Ramazan öncesinde genel seçimler düzenlenmesi talimatını vermişti. Geçen yıl kitlesel ayaklanma sonucu dönemin Başbakanı Şeyh Hasina'nın devrilmesinden bu yana ilk kez seçim düzenlenmiş olacak.