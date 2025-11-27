Bangladeş Eski Başbakanı Şeyh Hasina'ya Hapis Cezası ve İdam Kararı

Bangladeş'te "insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı 17 Kasım'da idam cezasına çarptırılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'e, yolsuzluk suçlarından yargılandığı davalarda da 21 yıl hapis cezası verildi.

Bangladeş'in Dhaka Tribune gazetesine göre, başkent Dakka'da mahkeme, Hasina ve ailesinin "devlet arazisinin yasa dışı tahsisi" suçlamasıyla yargılandığı üç ayrı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, gıyabında yargıladığı Hasina'yı her dava için 7'şer yıldan toplamda 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, aralarında Hasina'nın oğlunun ve kızının da bulunduğu diğer bazı sanıklara da hapis cezaları verildi.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da Hasina'yı "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.