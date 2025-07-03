Bangladeş Eski Başbakanı Şeyh Hasina'ya 6 Ay Hapis Cezası

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i, "mahkemeye hakaret ettiği" gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, mahkeme, ülkedeki kontenjan protestolarının ardından Hindistan'a giden Hasina'nın telefon görüşmesi hakkında hükmünü verdi.

Mahkeme kararına göre Hasina, "mahkemeye hakaret etmek" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Hasina'nın partisi Avami Birliğinin öğrenci kanadı "Chhatra Ligi"nin lideri Shakil Akand Bülbül'ü de iki ay hapis cezasına mahkum etti.

Hasina'nın, Shakil Akand Bülbül ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kaydında, eski Başbakanın, kendisine karşı 227 dava açıldığı için 227 kişiyi öldürme iznine sahip olduğunu söylediği iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.